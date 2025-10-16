четвъртък, октомври 16, 2025
Посещение на комисаря Глен Микалеф

Комисарят за справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта Глен Микалеф пристига на посещение в България на16 и 17октомври.

На 16 октомври комисар Микалефще се включи в церемонията по обявяване на 15-те номинации за наградите „Music Moves Europe“ в рамките на конференциятаSoAlive Music Conference & Festival. Годишните награди на ЕС в областта на популярната и съвременната музика са съфинансирани по линия на програмата „Творческа Европа“ и имат за цел да отличават и насърчават новите таланти в съвременната музика.

На 17 октомври Глен Микалефще участва в дискусия, посветена на Културния компас за Европа, и в специалнa сесия за културната политика и развитието на музикалния бизнес в Европа, организирани в рамките на конференцията.

В програмата на комисар Микалеф в София са включени също така срещи с министъра на младежта и спорта Иван Пешев, с министъра на културата Мариан Бачев и с представители на Националния младежки форум.

