Поклонението на членове на ПП “РВО“ по повод 146 от Освобождението на Ловеч
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РУСОФИЛИ,
ПОКЛОНЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПП “ РВО „, ПО ПОВОД 146 ГОДИНИ, ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА гр. ЛОВЕЧ, ОТ ОСМАНСКО ИГО И УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ, СЕ СЪСТОЯ, ДНЕС 22.08.2023г. (вторник), ОТ 11.00 ч., В ПАРК „СТРАТЕШ“. ПОЧЕТЕНИ БЯХА, КАКТО „БЕЛИЯТ ПАМЕТНИК“(на Александър || ), ТАКА И ПАМЕТНИЦИТЕ В “ АЛЕЯТА НА БЪЛГАРО – РУСКАТА ДРУЖБА“. СЪБИТИЕТО ПРИКЛЮЧИ В 12.30 ч.
РАНО СУТРИНТА (по хлад ), ОРГАНИЗИРАНО, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПП „РВО“, ИЗВЪРШИХА, ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА РАЙОНА, КАКТО И ОСВЕЖАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ, САРКОФАЗИТЕ И ПАМЕТНИТЕ ПЛОЧИ,
СЛЕД КОЕТО, БЯХА ПОДНЕСЕНИ ЦВЕТЯ И ВЕНЦИ.
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪБИТИЕТО,
ВСИЧКИ ПАМЕТНИЦИ И ПАМЕТНИ ПЛОЧИ, БЯХА ПОДРОБНО ОГЛЕДАНИ И РЕВИЗИРАНИ ОТ МЕН И НЯКОЛКО ПОЛИТИЧЕСКИ СЪРАТНИЦИ. ПАМЕТНИЦИТЕ ОТ МОНУМЕНТА СА В ЦЯЛОСТНО СЪСТОЯНИЕ (без сериозни счупвания и наранявания ), МАКАР И ЛОШО СТОПАНИСВАНИ. ДВЕ КАМЕННИ ПОКРИВНИ ПЛОЧИ НА КУТИИТЕ – КОСТНИЦИ (находящи се зад паметните плочи), СА С МЕХАНИЧНИ ПОВРЕДИ(тип спукване и разместване). С ОБЩИ УСИЛИЯ ГИ СГЛОБИХМЕ И ВЪРНАХМЕ ПО МЕСТАТА ИМ. В МОМЕНТА, ВИЗУАЛНО ЛИЧИМИ, СЪЩЕСТВУВАТ САМО ПУКНАТИНИ.(това са тези покривни плочи, които колегата Панчев, беше документирал.)
ПО МОЕ ОСМОТРЕНИЕ, СПУКВАНЕТО НА ПОКРИВНИТЕ ПЛОЧИ СЕ Е СЛУЧИЛО ДОСТА ОТДАВНА И Е „ДЕЛО НА КАПРИЗИТЕ НА ВРЕМЕТО“ , В ТЯХНОТО РАЗМЕСТВАНЕ , БЕЗУСЛОВНО ИМА ЧОВЕШКА НАМЕСА, А СЕГАШНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ Е ПЛОД НА БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ.
И ТАКА….. ВЪРХУ ПАМЕТНИЦИТЕ ОТ „АЛЕЯТА НА БЪЛГАРО – РУСКАТА ДРУЖБА “ , ЛИПСВАТ КАКВИТО И ДА СА БЕЛЕЗИ НА ВАНДАЛИЗЪМ.
В ПОДКРЕПА НА МОЕТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЯМ ФАКТИ (снимачен материал. )
Д-р Илиян Георгиев