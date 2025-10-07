По-гъвкав механизъм за суспендиране на визи

• Новите основания за суспендиране на безвизовия достъп до ЕС включват хибридни заплахи и „златни паспорти“

• Нарушенията на правата на човека и неспазването на решенията на международните съдилища също ще бъдат основания за възстановяване на визовите изисквания

Парламентът подкрепи законодателство, което улеснява отнемането на правото на безвизово пътуване до ЕС от страни, които представляват риск за сигурността или нарушават правата на човека.

В гласуване във вторник евродепутатите одобриха реформа на механизма на ЕС за суспендиране на визите, засягаща 61 държави, чиито граждани понастоящем могат да пътуват до Шенгенското пространство без виза за краткосрочно пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период (виж списъка на държавите в приложение II тук).

Механизмът позволява на Европейската комисия да въведе отново визови изисквания за дадена страна, когато има опасения за сигурността — първо временно, докато се провежда разследване и диалог, а след това постоянно, ако проблемите продължават. Причините включват заплахи за вътрешната сигурност (включително увеличение на тежките престъпления, извършени от граждани на съответната страна) и значително увеличение на неуспешните молби за убежище, отказани влизания или броя на хората, които превишават срока на визите си.

Нови основания за суспендиране

Реформата добавя нови основания за задействане на суспендиране, а именно: хибридни заплахи (ситуации на осъществявано на държавно равнище инструментализиране на мигранти); схеми за гражданство срещу инвестиции (или т.нар. „златни паспорти“), които пораждат опасения за сигурността; липса на съгласуваност с визовата политика на ЕС; нарушения на Устава на ООН; нарушения на правата на човека или международното хуманитарното право; и неспазване на решенията на международни съдилища. Допълненията привеждат основанията за суспендиране в съответствие с основанията за освобождаване от изискване за визи и имат за цел да създадат възпиращ ефект. Съществуващите основания, включително опасения за сигурността и липса на сътрудничество по отношение на обратното приемане, ще бъдат запазени.

Няма безнаказаност за държавни служители от трети държави

За да се възпрепятстват правителствата на трети държави да нарушават условията на споразуменията за премахване на визите за краткосрочно пребиваване, законът ще даде на ЕС по-голяма гъвкавост да суспендира визовата свобода за държавни служители, които могат да носят отговорност за нарушения на правата на човека или други нарушения от страна на правителството.

С реформата прагът за оценка на „значително“ увеличение на броя на лицата, пребиваващи без разрешение, или на тежките престъпления ще бъде определен на 30 %. Прагът за изчисляване на ниска степен на признаване на молбите за убежище ще бъде определен на 20 %. В добре обосновани случаи Комисията ще може да се отклонява от тези прагове.

Цитат

Докладчикът Матяж Немец (С&Д, Словения) заяви: „Европа остава най-посещаваният континент в света както от туристи, така и от бизнес пътници, и затова нашата визова политика е едно от най-силните ни инструменти на външната политика. С модернизирания механизъм за суспендиране ЕС ще може да преустановява безвизовото пътуване в случай на сериозни нарушения на правата на човека и да насочва суспендирането към държавни служители или други групи. Този реформиран механизъм засилва нашия ангажимент към правата на човека и международното право.“

Следващи стъпки

Законодателството, което вече е неофициално договорено от преговарящите от Парламента и Съвета, беше одобрено на пленарно заседание с 518 гласа „за“, 96 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“. То все още трябва да бъде официално прието от Съвета. Ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Как ще функционира системата

Съгласно новите правила Европейската комисия (по предложение на засегната държава членка или по своя инициатива и като взема предвид информацията, получена от която и да е институция на ЕС) може да започне процедура за суспендиране на безвизовия режим за определени трети държави към Шенгенското пространство, първо временно, а след това и постоянно, ако проблемите не бъдат решени. Досега безвизовият режим е бил отменен само веднъж, в случая с Вануату.

Facebook

Twitter



Shares