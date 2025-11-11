Пловдив пита властта директно

Вечерта на 10 ноември, в деня, в който преди 36 години България пое по пътя на демокрацията, Пловдив се превърна в сцена на един открит разговор между гражданите и техните избраници.

В Дома на културата „Борис Христов“ се проведе събитието „Гражданите питат властта директно“, организирано от Демократи за силна България (ДСБ) като част от националното представяне на платформата Питай.бг.

Създадена по инициатива на ДСБ, платформата дава възможност на всеки гражданин да задава въпроси, да подава сигнали и да прави предложения директно към институциите – бързо, прозрачно и публично. Идеята стои в сърцевината на това, което демокрацията би трябвало да бъде – държава, която работи за своите граждани и е отговорна пред тях.

Народни представители, общински съветници и граждани разговаряха за проблемите, които ги засягат, и за начините, по които могат да бъдат решени заедно.

„Ние все още не сме зряла демокрация и имаме какво да учим. Именно затова тази платформа е важна – защото дава възможност на всеки, от телефона или компютъра си, да пита властта,“ заяви председателят на ДСБ Атанас Атанасов, подчертавайки нуждата от повече прозрачност и участие.

„В основата на това, което ме кара да се занимавам с политика, е желанието да бъда полезен. Затова създадохме тази платформа – за да могат гражданите чрез нас да получават отговори от властта,“ допълни народният представител от Пловдив Йордан Иванов.

Катя Панева припомни символиката на датата и смисъла на усилията, които стоят зад демократичните ценности: „В ДСБ сме няколко поколения демократи и на тази знакова дата е важно да осъзнаем през колко трудности сме преминали, за да разберем какво е демокрацията – държава, която работи за гражданите. Затова създадохме платформата Питай.“

От своя страна общинският съветник от Пловдив Владимир Славенски посочи, че инициативата е реален инструмент в помощ на хората: „Често срещам граждани, които не получават отговори, въпреки че търсят институциите. Питай.бг е възможност това да се случва по-бързо и директно.“

Събитието в Пловдив доказа, че когато гражданите имат възможност да питат, а властта – готовност да отговаря, демокрацията става по-жива и по-силна.

