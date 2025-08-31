Петя Цанкова поздрави „Асарел-Медет“ за Деня на миньора и 60-годишнината на минното предприятие

„Асарел-Медет“ е не само символ на мощта на българската минна индустрия, но и пример за предприятие, което с отговорно управление, иновации и дигитални технологии може да гарантира своето устойчиво развитие, социална ангажираност и грижа за хората.

Това заяви народният представител от „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Петя Цанкова, която бе гост на празненствата в село Панагюрски колонии по случай Деня на миньора и 60-годишнината от създаването на минната компания.

„Днес, когато вие отбелязвате вашия професионален и фирмен празник, имам честта и отговорността да се обърна към вас с дълбоко уважение и признателност към вашия труд – труд, който изисква не само сила и издръжливост, но и умения, дисциплина и огромна отговорност. Поздравявам ви за вашата всеотдайност, за професионализма и за това, че въпреки трудностите, продължавате да давате всичко от себе си“, обърна се тя към миньорите, специалистите и служителите на предприятието.

Цанкова поздрави „Асарел-Медет“ за впечатляващата социална политика, която, по нейните думи, е обърната не само към работещите във фирмата, но и към всички жители на община Панагюрище. „Това е достойно за уважение и доказва отговорността на компанията към местната общност“, подчерта тя.

В качеството си на заместник-председател на Комисията по образованието и науката в Народното събрание, Цанкова изказа благодарност за коректното партньорство с образователните институции и за дългогодишната практика в дуалното обучение. „Когато има осъзнатост в инвестицията в човешкия капитал, тогава можем да говорим за гарантирано бъдеще на едно предприятие, а „Асарел-Медет“ го прави повече от десетилетие“, допълни народният представител.

Петя Цанкова поздрави и председателя на Надзорния съвет на дружеството Димитър Цоцорков, който тази седмица отбеляза личен празник. Тя му връчи поздравителен адрес от председателя на Народното събрание доц. Наталия Киселова.

