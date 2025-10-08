Петя Цанкова: Подкрепяме връщането на възпитателната роля на училищата

„БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА подкрепя законопроекта внесен от Министерски съвет за предучилищното и училищното образование. В него виждаме, нещо за което ние от много години настояваме – връщане на водещата роля на родното училище във възпитанието на нашите деца и изграждането на ценностната им система“. Това заяви в пленарна зала народният представител от ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Петя Цанкова.

Социалистът обясни, че промените и допълненията в закона, от една страна, целят адаптиране на образованието към нуждите на икономиката и обществото, а от друга въвеждат нова стратегическа цел – благополучието на учениците и учителите, което е израз на нова философия – образование, ориентирано към човека, към личностното израстване, а не само към резултатите на хартия. „Чрез въвеждането на формиращото оценяване, се променя и фокуса от механичното възпроизвеждане на информация към изграждането на реални умения, критично мислене и социална компетентност“, каза още тя.

Цанкова обясни, че сред ключовите акценти в законопроекта е поставянето на фокус върху ранното детско развитие и езиковата интеграция. „Подготвителният езиков клас и различните форми на езикова подкрепа са необходима стъпка за справяне с едно огромно предизвикателство пред което е изправен българският учител – обучението на деца, за които българският не е майчин. При високата мобилност на семействата в рамките на ЕС системната езикова диагностика и последващата езикова подкрепа не са потребност, а задължение на образователната ни система“, обясни социалистът. По думите ѝ регламентираният механизъм за междуинституционалния обмен на информация за реалното проследяване на движението и обхвата на учениците и засилената роля на местната власт, създават възможности за координирани усилия в подкрепа на всяко дете.

Петя Цанкова коментира, че законопроектът обръща внимание и на кариерното ориентиране, което досега е било слабо застъпено. Според нея създаването на Национален център за кариерно ориентиране и засилване ролята на кариерни консултанти, които вече ще бъдат педагогически специалисти ще осигури ранна и адекватна информираност на учениците за възможностите на бъдещата им професионална реализация. „Разширяването на училищата с профил по математика и природни науки е логична стъпка в контекста на нуждите на пазара на труда и стратегическите приоритети на страната ни в областта на технологиите, науката и иновациите“, наблегна социалистът.

По думите ѝ обучението и квалификацията на учителите също са сред основните приоритети – обученията ще бъдат практически ориентирани, ще отговарят на реалните потребности и ще доказват придобити професионални компетентности.

Цанкова бе категорична, че изключително съществена е темата за възстановяване на възпитателната функция на българското училище, защото в основата на доброто образование стои именно възпитанието. „През последните години агресията, ниската мотивация за учене и липсата на устойчиви морални ориентири се превърнаха в тревожна тенденция. В този контекст въвеждането на нов учебен предмет, който ще се основава не на изпитване и оценяване, а на дискусии, житейски казуси и формиране на ценности като уважение, отговорност, съпричастност, солидарност и честност е навременна и полезна стъпка“, каза още тя.

„БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА смятаме, че този законопроект е стъпка към модернизиране на българската образователна система. Той поставя акцент върху приобщаване, квалификация, дисциплина, кариерно ориентиране, езиково развитие, ранна подкрепа и благополучие. Тези образователни промени ще създадат предпоставки за реално развитие на всички участници в образователно-възпитателния процес.“, завърши Петя Цанкова

