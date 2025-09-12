Петя Цанкова: Опозицията превърна вотовете на недоверие в евтин пиар

Правителството е стабилно, кризите се решават с конкретни действия

“Вотът на недоверие е сериозен инструмент на парламентарната демокрация, но настоящият парламент го превърна в евтин пиар и шум без съдържание.”

Това заяви народният представител от “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Петя Цанкова пред Bulgaria ON AIR. Според нея липсва както консолидация в опозицията, така и индикация за колебание сред партиите, които подкрепят кабинета: „Правителството е стабилно, така че няма как да ни притесни поредният вот, за който дори вече не помним кой поред е.“

Цанкова подчерта, че вече се виждат първите резултати от работата на националния щаб по водите, който координира усилията на министерствата, областната администрация в Плевен и местната власт. „Първият сондаж вече вади вода и започва проверка на качеството ѝ. ВиК-екипи работят по три компрометирани участъка на мрежата, за да ограничат загубите“, каза тя.

По думите ѝ проблемът с водоснабдяването е дългогодишен и не може да се реши „с магическа пръчка“, но правителството действа отговорно и последователно.

По отношение на предстоящото приемане на еврото, Цанкова подчерта, че не случайно приоритет на управляващите е бил актуализиране на регулаторите, включително комисиите, които ще изпълняват контролираща функция. “Между тях вече има синхрон във взаимодействията. Започна и медийна кампания. В големите хипермаркети се провеждат проверки, предвидени са сериозни глоби. Постепенно мерките започват да се изпълняват от компетентните органи, които ще контролират този процес – по мониторинг, проверка и налагане на санкции”, коментира народният представител от левицата.

Петя Цанкова обърна внимание и на промените в Закона за училищното и предучилищното образование, които по думите ѝ целят да запълнят пропуските, натрупани през годините. “Има голям консенсус в Комисията по образование по предложените изменения, включително и по засилване на възпитателната функция на българското училище. Предвиждат се промени и по отношение на езиковата интеграция, тъй като много деца напускат със семейството си България, а впоследствие се връщат”, обясни тя. Според нея промените ще модернизират образованието и ще допринесат за неговото благополучие.

