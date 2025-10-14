Петър Волгин: Това, което се случва в момента в Европа, не е нормално

Европа се насочва към милитаризация.

Една посока, която е вредна за европейските държави. Когато постоянно говориш за война, това е много лош знак.

А Европейският съюз е изграден на два основни принципа. Първо, на принципа на мира, защото основите на ЕС се създават след края на Втората световна война, до голяма степен като реакция на ужасите от войната. Тоест ЕС възниква като проект на мира. Вторият принцип е принципът на социалната държава. Европа винаги е била много по-интересна, по-смислена от САЩ, защото е по-социална.

Но в момента милитаризацията ще измести всичко останало, няма да строим болници, няма да строим училища, няма да се грижим за социалните си системи, а всичките пари в Европа ще ги даваме за оръжие.“

~ Петър Волгин, евродепутат от Възраждане

