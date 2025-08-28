Тези, които управляват ЕС са виновни за продължаването на войната.

Те са зависими хора, обикновени марионетки на трансатлантическата дълбока държава.

На тях им беше поставена задача да нанесат поражение на Русия, именно затова те подтикнаха Украйна към продължаването на бойните действия.

Вълната от протести в страните членки ще нарасте, защото редица държави не са съгласни с настоящата външна политика на ЕС.

Вярвам, че скоро ще дойдат нови лидери, които ще намерят ефективни решения за настоящата икономическа и политическа безизходица в ЕС.

~ Петър Волгин, евродепутат от Възраждане пред ТАСС

