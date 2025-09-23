Петър Волгин: Евроатлантиците в Брюксел си имат нов любим враг – православието

Днес присъствах на заседание на комисията, наречена „Демократичен щит“, където мишената на изказващите се беше православната религия.

Един „умник“ каза, че православните били по-елементарни от католиците и затова били по-податливи на кремълската пропаганда.

Друг „интелектуален“ колос: призова да бъдат изгонени всички православни свещеници от Западна Европа, защото били шпиони на Путин.

Известната „баба-русофобка“ Натали Лоазо само дето не се разплака, понеже в Париж имало цели две православни църкви. А за джамиите в същия този Париж, а и в останалите западноевропейски градове, нищо не спомена.

Явно джихадистите, които минават през тях, не ѝ пречат.

Изслушах всички тези глупости и накрая им разказах какво се случва с миряните и йерарсите от Украинската православна църква – как са преследвани, съдени и осъждани от киевския режим.

Не им хареса да чуят истината. „

Петър Волгин, евродепутат от Възраждане

