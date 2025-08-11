Петър Волгин: ЕС – едно много голямо НИЩО!

Срещата в Аляска между Тръмп и Путин ще сложи началото на края на войната в Украйна.

Повече от логично е, че на тази среща ЕС няма да присъства. Както и Зеленски няма да присъства. Защото на подобни срещи марионетки не се канят. А от самото начало на войната в Украйна, която започна с Майдана от 2013 г., Брюксел и подставените лица на Запада в Киев са просто слуги на чужди интереси.

Съвсем наскоро Тръмп буквално нарита ЕС в лицето на Урсула фон дер Лайен, когато обяви „споразумението“ за митата, а всъщност поражението на Брюксел. Какъв е смисълът да каниш на сериозни преговори някого, с когато преди малко си се държал като с безгласен ратай?! С какво би допринесъл за постигането на сериозен резултат някой човек или някоя организация, които са с манталитета на слуги, които могат само да изпълняват заповеди и съвсем не могат да мислят.

Можем да имаме всякакви критики и към Доналд Тръмп и към Владимир Путин, само че е безспорно, че това са хората, които днес решават съдбините на света.

Брюкселските чиновници не решават нищо. Те са празно пространство, те са едно голямо НИЩО. Много е тъжно, че сме допуснали да ни управляват именно такива хора – хора без никакви качества. Ходещи клишета са тези същества. Скучни и предвидими до безобразие. Изтъкани от идеологически щампи и лишени от всякаква дълбочина. И въобще не е нужно САЩ , Русия или Китай да полагат усилия за унищожаване на ЕС. Ръководителите в Брюксел отлично се справят с тази задача.

~ Петър Волгин, евродепутат от Възраждане

