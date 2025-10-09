Петър Волгин: Еевроелитът продължава да си фантазира „руски заплахи“

Два часа и половина слушах изказванията на Урсула и на мислещите като нея евродепутати по темата как „Русия използва дронове, за да разруши европейското единство“.

Толкова глупости накуп отдавна не бях чувал.

Първо ни плашеха, че ако не се въоръжим до зъби веднага, Путин ще ни завладее.

Второ, радваха се колко стотици милиарди ще бъдат похарчени за оръжия.

Трето, тюхкаха как още имало европейски държави, които разчитали на енергийни източници от Русия.

Четвърто, заклеймяваха всеки евродепутат, който не говореше подобни щуротии, че е агент на Кремъл.

Казах им, че постоянно да обясняваш как Путин лично залива цяла Европа с дронове не е най-добрата стратегия. И още им казах, че ако евроелитът продължава да си фантазира „руски заплахи“ и да не обръща внимание на истинските проблеми, които стоят пред Европа, съвсем скоро тези проблеми като бумеранг ще цапардосат същия този елит по главата.

Петър Волгин, евродепутат от Възраждане

Facebook

Twitter



Shares