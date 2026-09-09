Петър Петров от “Възраждане”: “Кошница с гижа”, време за отчет на управляващите, а е нова порция с обещания

Зам.председателят на “Възраждане” и народен представител от парламентарната група на политическата организация съобщи, че групата е внесла искане за съвместно изслушване в пленарна зала на заместник министър-председателя и министър на икономиката и индустрията – Александър Пулев, както и на министъра на земеделието и храните – Пламен Абровски, относно предприетите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на основните хранителни стоки и услуги, тяхната ефективност и постигнатите до момента резултати, включително във връзка с националната инициатива „Кошница с грижа“.

“Навършват се три месеца от началото на правителствената инициатива „Кошница с грижа“. На 8 юни тя беше представена от Министерски съвет като мярка за трайно намаляване с поне 15% на цените на основни хранителни продукти, за подкрепа на българските производители и за защита на потребителите. Три месеца по-късно е време за конкретен отчет, а не за нова порция обещания от управляващото мнозинство и неясни общи уверения из медийните студия.

Горивата продължават да поскъпват, а те са сред основните компоненти на цените на храните. Затова от “Възраждане” внесохме искане за съвместно изслушване в Народното събрание на министъра на икономиката и индустрията и министъра на земеделието и храните. Настояваме правителството на “Прогресивна България” да отговори:

Колко стоки реално са поевтинели? Как са определени началните им цени? Колко от продуктите са български и годни? Достъпни ли са намаленията в цялата страна? Ограничени ли са търговските надценки или тежестта е прехвърлена върху производителите? И най-важното – усетиха ли българските граждани реално облекчение в семейния си бюджет?

Правителството съобщава за повече участващи търговски вериги и увеличени продажби на включените продукти. Но ръстът на продажбите им не е доказателство за трайно овладяване на цените на фона на орязаните доходи, растящата инфлация и все по-обедняващото население.

След тези три месеца обществото има право да узнае веднага има ли въобще действителни резултати от „Кошница с грижа“ и от всички останали мерки срещу поскъпването на храните и основните услуги или това е била поредната “партенка” за замазване на очите на хората. Както „борбата с олигархията“, впрочем, която премиерът Радев наскоро обяви за приключена….

Парламентарният контрол от опозицията не е формалност. Когато става дума за хляба, млякото, месото и ежедневните сметки на хората, всяко обещание трябва да бъде подкрепено с точни данни, измерим резултат и ясна отговорност. Съмнявам се обаче, че всъщност мнозинството на „Прогресивна България“ няма да допусне това изслушване. Защото всички усещаме по джобовете си какъв е резултатът от правителствените мерки и инициативи”, написа Петър Петров в своя позиция, публикувана в социалната мрежа.