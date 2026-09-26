Петър Петров: Министърът сам опроверга собственото си твърдение, че има директива на ЕС, която ни задължава всички пътища да са платени  

След въпрос на народния представител от „Възраждане“ стана ясно, че няма решение за преминаване към плащане на километър, а бъдещите такси при концесиите тепърва ще се определят

Винетките за леките автомобили няма да отпаднат автоматично след 2030 г. и Европейският съюз не задължава България да ги замени с плащане според изминатото разстояние. Към момента правителството няма решение за подобна промяна, няма определена цена на километър, методика за нейното изчисляване или конкретен обхват на пътната мрежа.

Това стана ясно след питане от народния представител от „Възраждане“ Петър Петров по време на парламентарния контрол.

Петров поиска конкретен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с намеренията на правителството за преминаване от винетна към тол система за леките автомобили и въпрос докога българските шофьори ще продължат да използват винетки.

Той внесе питане незабавно след публично изявление на министъра на регионалното развитие и благоустройството, че след 2030 г. плащанията по пътищата за леките автомобили трябва да бъдат уеднаквени с тези за тежкотоварните автомобили и че „всички пътища ще бъдат платени, защото така е по европейската Директива“.

В Народното събрание обаче министърът уточни, че към момента няма взето решение за премахване на винетната система за леките автомобили. Не са определени бъдеща цена на километър, начинът за нейното изчисляване и пътищата, върху които евентуално би се прилагал подобен модел.

Той бе принуден да коригира предходните си изявления и да признае, че няма подобно задължение по законодателството на ЕС. Директива (ЕС) 2022/362 предвижда промени от 25 март 2030 г., но те се отнасят до тежкотоварните превозни средства по основната трансевропейска транспортна мрежа. За леките автомобили няма европейско задължение винетките да бъдат премахнати през 2030 г.

До 25 март 2027 г. Европейската комисия трябва да оцени действащите правила за таксуване на леките превозни средства. Едва след тази оценка могат да бъдат предложени бъдещи законодателни промени.

Министърът потвърди, че действащата европейска нормативна рамка не определя 2030 г. като задължителен срок за преминаване от винетно към километрово таксуване на леките автомобили. Така беше опровергано внушението, че отпадането на винетките след 2030 г. е вече решено на европейско ниво.

От отговора стана ясно още, че винетките ще продължат да се използват при вече започнатите инфраструктурни проекти, сред които автомагистрала „Хемус“ и скоростният път към Видин. Конкретен срок за запазването на настоящия модел обаче не беше посочен.

Възможна промяна беше допусната при бъдещите магистрали и скоростни пътища, които правителството възнамерява да изгради чрез концесии, като отдаде ползването на магистралите на български или чужди частни фирми, които да събират тол-такси от тях. Сред посочените публично-частни проекти са автомагистрала „Черно море“, трасето Русе – Маказа, тунелът под Петрохан и автомагистрала „Рила“.

Министърът заяви, че държавният бюджет не разполага с необходимия ресурс за изграждането на планираните около 1 000 километра нови магистрали и скоростни пътища. Поради това ще се търси частен капитал, а конкретният начин на плащане за тези участъци ще бъде определян при подготовката на концесионните договори.

Петър Петров постави въпроса за цената, която ще плащат гражданите, ако бъде въведено отделно таксуване на концесионирани пътни участъци. Той посочи настоящата тежка ситуация в страната и критикува налагането на евентуални бъдещи такси. Дори и да бъдат наложени от управляващите, те да бъдат съобразени с доходите в България, за да не се превърне използването на магистралите в непосилен разход за голяма част от българските шофьори.

Министърът потвърди намерението си за строеж на магистрали с тол-такси на концесия и увери, че не трябва да се допуска двойно плащане за едно и също преминаване. При бъдещите концесии трябва да бъдат отчетени както условията по съответния договор, така и действащият модел за събиране на пътни такси.

Петър Петров настоя преди всяка промяна, която извърши правителството, първо да бъдат обявени точният модел, обхватът на платената пътна мрежа и начинът за определяне на цената. Той подчерта, че ако правителството наложи бъдещи такси, те трябва да бъдат съобразени с доходите в България и да не се допуска прекомерно или пък двойно плащане (с винетка и тол-такса) за един и същ пътен участък.