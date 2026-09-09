Петър Петров: “Кошница с грижа” или “Кошница с обещания”, пита “Възраждане”

Управляващото мнозинство отхвърли искането на “Възраждане” за изслушването на министри за “Кошница с грижа”.

В Народното събрание се проведе брифинг на народния представител Петър Петров от “Възраждане” и зам.-председател на едноименната парламентарна партия, а поводът – провалената инициатива на управляващите от “Прогресивна България”, “Кошница с грижа”.

“Точно преди 3 месеца, на 8 юни, правителството на „Прогресивна България“ обяви инициативата „Кошница с грижа“ и направи заявка, че чрез нея ще удържа ръста на цените на стоките и храните от първа необходимост. Заедно с това, ако помните, правителството и управляващото мнозинство приеха промени в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията именно със същите обещания и заявки, че българските граждани ще могат да пазаруват на по-ниски цени в супермаркетите, в големите хранителни магазини, в чуждите вериги”, каза Петър Петров пред журналистите.

Той добави, че тъй като са изминали 3 месеца от началото на инициативата, от “Възраждане” днес са внесли искане за изслушване на ресорните министри – това са министърът на земеделието и храните и министърът на икономиката и индустрията, за да предоставят резултатите.

“Какви са резултатите от правителствените мерки и инициативи, така заявявани мащабно пред българското общество, и ние, и вие, и всички български граждани да могат да чуят от парламентарната трибуна какво се случи с „Кошницата с грижа“ – дали тя остана кошница с грижа, дали се превърна в кошница с обещания, дали беше пълнена през последните няколко дни в телевизионните студиа от представители на „Прогресивна България“ с още обещания, дали наистина цените на хранителните стоки намаляха, какво се случи с надценките, дали наистина имаше намаление от 15%, както беше заявено, на поне 30 стоки от първа необходимост. И най-важното: какво ще направи правителството оттук насетне, защото цените продължават да растат, горивата продължават да растат (а те ще растат, а те са един от основните компоненти на формиране цената на хранителните стоки и услуги), каза още Петър Петров.

Той добави още, че за съжаление партиите „ПБ“, ГЕРБ и ДПС не са подкрепили това искане за изслушване на министрите за равносметката за тези последни 3 месеца от правителствените инициативи. Народният представител от “Възраждане” припомни, че министърът на земеделието и храните е обещал на българските граждани, че като се върнат от море, ще усетят разликата.

“Ами, българските граждани се върнаха от море и желаят да научат какво се случва с цените на стоките и защо българската държава няма такива всеобхватни мерки, каквито други държави членки на Европейския съюз. Като например съседна Румъния, която има таван на търговските надценки – ще важи до 31 декември по цялата верига, забележете, на всеки етап от веригата. Унгария също има таван на надценките на 30 групи основни храни. Гърция до 30 юни прилагаше подобен таван върху брутната печалба. Хърватия има максимални цени, въведени на 100 основни хранителни стоки, Всички желаем да научим дали българското правителство ще направи така, че да задържи ръста на цените на стоките, тъй като в момента това не се случва. За съжаление, това не беше направено до момента.

Народният представител от “Възраждане”, Димо Дренчев, който също присъства на брифинга, добави:

“Пазарът на стоките от първа необходимост не трябва да бъде изцяло свободен – там трябва да има държавна намеса, и особено на пазара на горивата. Знаете, че те са основен компонент на инфлацията и много от държавите коригират или акциза, или ДДС-то, или и двете, за да може да поддържат цените, доколкото е възможно, ниски. Искам и нещо друго да отбележа. Сред мерките, които ни предложи правителството, много внимание отделиха на така наречения сайт „панацея“, който ще показва какви са цените във всички вериги. Вмени правителството задължение на всички по-големи магазини всяка сутрин до 7:00 часа да качват цените. Погледнах, направихме една справка – този сайт има малко посещения месечно, хората не го ползват. Единственото, за което се ползва, това е отделните магазини да сверяват цените едни спрямо други и се получава една уравниловка на цената. Тоест ние нямаме оттам по-ниски цени, а имаме еднакви цени, като има големи вериги price maker-и и всички си сравняват цените спрямо тях, като това не е задължително да бъде по-ниско”, каза Димо Дренчев.

Линк към целия брифинг тук: https://www.facebook.com/reel/ 4553418981599045