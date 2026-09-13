Пет заповеди за премахване на незаконни обекти във „Форест Лукс“ край Цигов чарк

Комплексът продължава да работи и да приема гости, а от „Възраждане“ настояват община Ракитово да забрани достъпа и да предприеме действия за прекъсване на тока и водата

За незаконно изградени обекти в туристическия комплекс „Форест Лукс“ в местността „Тупавиците“ край Цигов чарк са издадени пет заповеди за премахване, но според информация, представена по време на парламентарния контрол, комплексът продължава да работи, да се рекламира и да приема посетители.

Казусът беше поставен от народните представители от „Възраждане“ Георги Георгиев и Коста Стоянов. Те припомниха, че при предходен парламентарен контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството е поел ангажимент процедурите по премахване на незаконните постройки да бъдат доведени докрай.

Става въпрос за обекти в два поземлени имота, част от горския фонд.

След проверки и констативни актове от 20 юли 2026 г. РДНСК – Пазарджик е дала тридневен срок на кмета на община Ракитово да предостави информация за предприетите действия.

На 2 септември кметът е издал пет заповеди за премахване. Те се отнасят до три вилни сгради и други обслужващи и туристически обекти, сред които сауна, джакузи, солна стая и фитнес.

Последващият контрол обаче е установил, че със заповедите не е забранено използването на строежите и достъпът до тях, както и че не е разпоредено прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването. Затова на 9 септември РДНСК – Пазарджик е разпоредила на кмета да предприеме допълнителни действия и да издаде заповеди за забрана на ползването.

Според Коста Стоянов процедурите по премахване и по забрана на използването на незаконните обекти са различни и могат да протичат паралелно.

Депутатът заяви още, че непосредствено преди парламентарното заседание е проверил публичната информация за „Форест Лукс“ и по думите му комплексът все още се рекламира и приема гости.

От „Възраждане“ определиха като недопустимо да се налага намесата на народни представители, министерството и РДНСК, за да бъдат изпълнени задълженията на местните власти.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е уверил, че контролът по случая ще продължи, така че бездействие на компетентните органи да не обезсмисли започнатите процедури.