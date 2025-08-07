четвъртък, август 7, 2025
Последни:
Политика

Пенкова и Вигенин настояха за общоевропейска стратегия срещу водната криза

Редактор

В отговор на задълбочаващата се водна криза в редица държави членки на Европейския съюз българските представители в Европейския парламент от Групата на социалистите и демократите, Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин, поставиха остро темата, а също и необходимостта от обща европейска политика за устойчиво управление на водните ресурси. Двамата евродепутати внесоха съвместен парламентарен въпрос към комисаря по околна среда Йесика Русвал с настояване за спешни и дългосрочни действия.

През пролетта и лятото на 2025 г. над 150 000 души в България са засегнати от воден режим, като ситуацията се влошава с всеки изминал месец. Южните региони в страната отчитат напълно пресъхнали водоизточници, а над 60% от водата се губи поради остарялата ВиК мрежа. Това е и най-високият процент в ЕС. Проблемът обаче не е само национален. Германия, Испания, Франция и Италия също страдат от екстремно високи температури, суша, спад на речните нива и сериозни затруднения за индустрията, селското стопанство и битовото водоснабдяване.

„Ситуацията не е изолирана. Европа е в реална водна криза, а реакциите до момента са фрагментарни и неравномерни“, заяви Цветелина Пенкова. По думите ѝ държави като Испания и Германия вече инвестират в модерни решения – от преработка на отпадни води до дигитално управление на ресурсите. Липсва обаче координация на ниво ЕС. Водната сигурност трябва да стане стратегически приоритет в рамките на новата Многогодишна финансова рамка. „Предлагаме създаването на общоевропейски стандарт за минимални водни резерви, механизми за солидарност между държавите и целенасочено финансиране за рехабилитация на ВиК инфраструктурата“, заяви Пенкова. Според нея, кризите от последните години – енергийна, климатична и водна – изискват нови, интегрирани подходи и истинска европейска отговорност.

„Приветстваме приетата през юни от Европейската комисия Стратегия за устойчивост на водните ресурси. Тя отчита много от проблемите, но ситуацията изисква ускорена работа и конкретни действия в съответствие с приоритетите на всяка държава членка“, подчерта Вигенин и допълни, че се надява управлението на водите във всичките му аспекти да бъде по-ясно изведено като приоритет в бъдещия дългосрочен европейски бюджет. „В същото време очаквам българското правителството да постави на преден план осигуряването на ресурс – национален и европейски – за ускорена подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на нови източници за питейна вода. Една цялостна програма в този сектор, подкрепена от ЕС, трябва да гарантира, че в срок до 5 години няма да има нито едно населено място в България без осигурен целогодишен достъп до питейна вода“, заключи българският евродепутат.

Въпросът вече е внесен до Европейската комисия и настоява за ясни ангажименти в четири ключови направления: подкрепа за изграждане и рехабилитация на устойчива ВиК инфраструктура; ограничаване на загубите на питейна вода чрез модернизация и дигитализация; въвеждане на единни стандарти за минимални водни резерви и стратегическо планиране и създаване на кризисен механизъм за реакция при „сухи периоди“ на територията на ЕС.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Интересно от мрежата

Вижте още

ПП: Бяхме подложени на хакерска атака

Редактор

Йордан Тодоров от Възраждане за скандална корупционна схема около АЕЦ Козлодуй

Редактор

Стефан Попов, член на НПС на ППРВО на Събора на народното творчество „Св. Константин“

Редактор

Pin It on Pinterest