Пазарджик посрещна с голям интерес представянето на книгата „Пътеводител на старите български земи“ от д-р Костадин Костадинов

В препълнената зала на хотел „Хебър“ в Пазарджик се състоя вълнуващото представяне на най- новата книга на д-р Костадин Костадинов – „Пътеводител на старите български земи“.

Събитието премина при изключителен интерес от страна на пазарджишката публика, а множеството посетители, останали правостоящи, са доказателство за темата, която вълнува

българите – корените, историята и забравените страници от нашето минало.

Авторът – общественик, историк и председател на „Възраждане“ – представи книгата по увлекателен и достъпен начин, съчетавайки академичната дълбочина с лично преживяните

истории от пътуванията си из седем балкански държави: Сърбия, Косово, Северна Македония, Албания, Гърция, Турция и Румъния.

С лек хумор и самоирония д-р Костадинов разказа за приключенията около преминаването на граници, снимането на обекти, общуването с местното население и откриването на забравени, но скъпи на българското сърце места.

„Този пътеводител не е просто книга – той е мост към едно време и пространство, което все още живее чрез паметта на хората, езика и културните следи“, сподели авторът.

В книгата читателят ще открие: историческа справка за всеки обект, актуална информация за местоположението, състоянието на пътищата и съседни дестинации, карти със старите и нови

имена на селищата, данни за българските общности, техните организации и езикова среда. Особен акцент в пътеводителя е поставен върху факта, че на много от тези места и до днес

може да се говори единствено на български език, а местното население или е българско, или разбира езика ни. Това придава още по-голяма стойност на труда, който обхваща територии,

възприемани като български по население и език поне до средата на XX век.

Събитието завърши с въпроси от публиката, на които д-р Костадинов отговори обстоятелствено и акцентира на необходимостта от съхраняване на българската памет и национална

идентичност. Събраните средства от продажбата на книгата се даряват за правната защита и освобождаването на задържания в САЩ българин Милан Димитров – кауза, която обединява

българите зад граница и у нас, в името на справедливостта и националната солидарност.

