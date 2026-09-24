Павела Митова защити избора на Йотова да говори на френски пред ООН: Нека прочетем правилата, преди да произнесем присъдата

Според Митова използването на френски език пред Общото събрание на ООН не е отказ от българската идентичност, а избор на един от официалните езици на организацията

Павела Митова коментира критиките в социалните мрежи заради решението на Илияна Йотова да произнесе речта си пред Общото събрание на ООН на френски, а не на български език.

„Изчетох какво ли не в социалните мрежи относно факта, че Илияна Йотова е произнесла речта си пред Общото събрание на ООН на френски език, а не на български“, посочва Митова.

Тя призовава дискусията да се основава на правилата на организацията, като припомня, че ООН има шест официални езика – арабски, китайски, английски, френски, руски и испански.

Според изложеното от Митова Правило 51 от Правилника за процедурата на Общото събрание определя тези шест езика като официални и работни, а Правило 52 предвижда изказванията на един от тях да бъдат превеждани на останалите пет.

Тя посочва още, че Правило 53 позволява представител да говори и на друг език, но в такъв случай делегацията трябва да осигури превод на един от официалните езици.

Митова твърди също, позовавайки се на документ на ООН A/72/602, приложение II, че при избор на български език би възникнал допълнителен разход за превод.

„Френският е официален език на ООН“

Според Павела Митова изборът на френски не трябва да бъде разглеждан като отказ от национална идентичност.

„Официалният език на една международна организация не е задължително националният език на държавата, която се представлява. Официалният език е инструмент за институционална комуникация. Националният език е носител на държавна идентичност“, пише тя.

Митова отбелязва още, че френският е не само сред шестте официални езика на ООН, но според изложеното от нея е и един от двата езика на Секретариата на организацията наред с английския.

По думите ѝ критиката към политическото съдържание на речта, позициите и посланията е напълно допустима, но изборът на официален език на ООН сам по себе си не следва да се използва като доказателство за липса на патриотизъм.

„Българският език е нашият език. Той не става по-малко български, когато един български представител говори на френски пред ООН“, заявява Митова.

Тя завършва позицията си с призив първо да бъдат проверявани правилата и фактите, а след това да бъдат правени политически заключения.

„Ако действително искаме да бъдем общество, което мисли критично, нека започнем от нещо малко: да прочетем правилата, преди да произнесем присъдата. Защото иначе не критикуваме политиката. Просто произвеждаме шум“, пише Павела Митова.