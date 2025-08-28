Павела Митова: Задълбочаваме стратегическото партньорство между България и САЩ в сферата на ядрената енергетика

Председателят на комисията по енергетика в НС Павела митова проведе среща с г-н Ерик Томас и г-н Дейвид Скийн — представители на Комисията за ядрено регулиране на Съединените щати (NRC).

По време на разговора бяха споделени ценни добри практики и опит, свързани с изграждането на нови ядрени мощности — знания, които са от съществено значение за реализацията на проекта за 7ми и 8ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технологията AP1000.

Дискутирахме и възможностите за бъдещо сътрудничество в областта на подготовката и обучението на експерти по ядрена енергетика — ключов ресурс за стабилизирането и разширяването на производствените мощности на страната. Това ще допринесе както за енергийната сигурност на България, така и за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и САЩ в сферата на ядрената енергетика — област, в която водещи остават безопасността, доверието и международното сътрудничество.

