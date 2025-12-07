Павела Митова за протестите: Ако това е новият бунт… той не променя света, той просто иска светът да го забележи

„Революцията на неопределените понятия“

Франкфуртската школа нарече това “псевдоеманципация“: борба за освобождение от несъществуващи окови. Нашето поколение я издигна до нов връх: диктатура, разпозната по… „нагласите на обществото“.

Макс Вебер говореше за легитимна власт, основана на рационалност и отговорност.Тук страхът е единствено от въпроса: “Можеш ли да обясниш какво точно искаш?“

Свободата на словото е най-големият им парадокс- “Няма свобода на словото, благодаря за поканата да го кажа на живо в ефир.“Оруел би се усмихнал.

„Върховенство на правото“- важно е думите да звучат добре, дори когато не означават нищо.

Солидарност? Течна, удобна и интернационална: ако в Непал протестират, и ние трябва, иначе изпускаме модата на революцията.

И в този хор от кухи лозунги стоичният разум на Любо Огнянов звучи почти класически. Да питаш, вместо да крещиш- почти бунт срещу духа на времето.

Сартр казваше, че „човек е осъден на свобода“. Тук свободата е лиценз за шум- без мисъл, без посока,но задължително със самочувствие.

Най-чутите хора са тези, които се оплакват, че никой не ги чува. Комедия на абсурда- Бекет би се поклонил.

Ако това е новият бунт… той не променя света, той просто иска светът да го забележи.

