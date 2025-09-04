Павела Митова участва в Икономическия форум в Карпач

В рамките на форума поставих във фокус една от най-важните теми за бъдещето на България и Европа – балансът между сигурността на енергийните доставки, конкурентоспособността и устойчивостта, включително опазването на околната среда.

Европа има нужда от Зелена сделка, но тя трябва да бъде реалистична – да отчита различията между страните членки, да обединява, а не да разделя, и да гради, а не да разрушава енергийните ни системи.

В България вече усещаме тежките последствия от прибързаната декарбонизация. Ако утре затворим въглищните централи в Маришкия басейн, ще загубим 40% от електропроизводството си, а в замяна ще допринесем едва с 0.02% намаление на европейските емисии. Това е символичен резултат, но с катастрофални последици за нашата енергийна сигурност, икономика и работни места.

Истината е, че България вече е постигнала повече от целите на ЕС – намалили сме емисиите си с над 60% от 1991 г. насам, докато общата европейска цел е 55% до 2030 г. Ние сме пионери, а не изоставащи.

Въпреки това от нас се изисква да правим нови и нови жертви – за сметка на нашия енергиен суверенитет, индустрии и хиляди български семейства. Това не е солидарност, нито справедливост. Това са двойни стандарти.

Подчертах и конкретните проблеми:

* прекомерните цени на въглеродните емисии, които удрят сигурността на доставките;

* пазарни изкривявания заради това, че съседни страни извън ЕС не спазват същите екологични ограничения;

* заобикаляне на санкции и ограничения, което води до по-скъпи доставки на газ и ядрено гориво, отново за сметка на домакинствата и бизнеса;

* липса на навременна реакция от страна на ЕС спрямо сделки с огромно отражение върху енергийния пазар.

Позицията ми е ясна:�Европа трябва да си вземе поука от опита досега и да приложи корективни мерки – да позволи изключения за най-засегнатите държави, да засили сигурността на доставките и да насърчи реални алтернативи в процеса на декарбонизация, като ядрената енергия.

България и други държави, които от десетилетия разчитат на въглища, не могат да бъдат третирани по същия начин като страни, които никога не са използвали този ресурс. Балансът между зелени политики, икономическа устойчивост и социална справедливост трябва да бъде възстановен.

Вярвам, че Европа е силна, когато уважава различията си и търси решения, които работят за всички. Само така Зеленият преход ще бъде справедлив, балансиран и устойчив.

Facebook

Twitter



Shares