Павела Митова ще участива в 34-тия Икономически форум в Карпач

Остават три дни до участието ми в 34-тия Икономически форум в Карпач, Полша, който ще се проведе в периода 2–4 септември 2025 г.

https://www.forum-economiczne.pl/en

Форумът е глобално събитие, което събира на едно място лидери от бизнеса, правителствата, академичните среди и неправителствения сектор, за да обсъждат ключови икономически, политически и социални въпроси, които засягат световната икономика. Това е една от най-големите платформи за дебати относно бъдещето на Европа. Тази година водещата тема е: „Време на преход – Какво е бъдещето на Европа?“ Ще поставя въпросите, свързани с енергийния преход и Зелената сделка, като ще акцентирам върху националните ни специфики и нужди, развитието на производствените мощности и обучението на експерти в областта на ядрената енергетика. Вярвам, че участието ми ще бъде полезно за България, защото ще имам възможността да представя потенциала на страната ни и да подпомогна за подобряването на имиджа ѝ пред инвеститори и международни партньори. Така ще допринеса за поставянето и решаването на важни въпроси в областта на енергетиката (и не само), което би могло да отвори нови възможности, да повиши видимостта на България на световната сцена и да има пряко отражение върху икономическия ѝ растеж.

Ще говоря за нуждата от баланс между трите стълба в енергетиката – сигурност на доставките, конкурентоспособност и устойчивост, включително опазване на околната среда.

Ще поставя въпроса за грешките при прилагането на Зелената сделка – когато прекалено ускорената декарбонизация доведе до икономически сътресения, без да носи съществен ефект на европейско ниво.

Ще подчертая, че националните специфики трябва да бъдат уважавани – една държава с 50% въглищна енергетика и големи запаси не може да бъде третирана по същия начин, както държава, която никога не е използвала въглища.

Ще дам пример как санкции и ограничения, които се заобикалят лесно, често водят до обратен ефект – плащаме по-скъпо за същите ресурси чрез посредници, докато домакинствата и индустрията понасят тежестта.

Ще настоявам за по-бързи и навременни реакции от Европейската комисия при сделки, които влияят върху енергийната сигурност и конкуренцията в целия ЕС.

И най-важното – ще поставя акцент върху развитието на ядрената енергия като ключов и надежден стълб за бъдещето на Европа.

Вярвам, че само ако водим честен разговор за трудностите и търсим реалистични решения, можем да изградим по-сигурна, конкурентна и устойчива енергийна Европа.

Следете моите публикации по време на форума – ще споделям впечатления, важни акценти от дискусиите и ключови послания за бъдещето на енергетиката и Европа.

