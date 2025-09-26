Павела Митова: Българската енергетика гледа напред

Като председател на Комисията по енергетика в Народното събрание имах честта да водя делегация от народни представители, придружени от заместник-министъра на енергетиката Георги Самандов, във Франция.

Целта на посещението беше да засилим експертния диалог и сътрудничеството с водещи компании в ядрената индустрия – компании, които играят ключова роля в европейската и световна енергетика.

🔹 Фраматом – Посетихме производствените им мощности и се запознахме отблизо с целия процес на производство на ядрено гориво. Това е знание от изключителна важност за България, особено в контекста на нашата програма за диверсификация на доставките и гарантиране на дългосрочната енергийна сигурност.

🔹 Орано – Проведохме детайлна среща, на която компанията представи своите технологии и възможности по отношение на управлението и преработката на отработено ядрено гориво. За България темата е стратегическа и вълнуващото е, че имаме възможност да черпим опит от доказани световни лидери.

🔹 Арабел – Обсъдихме развитието на турбинните технологии и иновациите в тях. Високата ефективност и надеждност на тези решения имат директно значение за бъдещото развитие на нашите енергийни мощности и дългосрочната устойчивост на системата.

🤝 Тези срещи не са просто формалност. Те са част от по-голямата картина – България активно работи за своята енергийна независимост, за развитие на ядрената си енергетика като гръбнак на енергийната сигурност и за привличане на най-добрите практики и технологии от водещи международни партньори.

Сигурността на доставките, конкурентоспособността на икономиката и устойчивостта на енергийната система са трите стълба, които ръководят нашата работа. Убедена съм, че с професионален подход и с активен международен диалог България ще постигне целите си – стабилна, модерна и независима енергийна система в услуга на гражданите и бизнеса.

🇧🇬 Благодарна съм на всички колеги от парламента- Радослав Рибарски, Мартин Харизанов, Петя Димитрова, Кирил Добрев и Галин Дурев и на зам.-министър Самандов за активното участие, както и на нашите домакини за топлото посрещане и съдържателните разговори.

