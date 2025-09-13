Павела Митова: България високо цени приятелството с Република Корея и е готова за нови инициативи

Като председател на Комисията по енергетика, имах честта да водя парламентарна делегация на официална вечеря в резиденцията на Н. Пр. Донг-бе Ким – посланик на Република Корея в България, с участието на представители на Hyundai Engineering & Construction.

Срещата беше посветена на бъдещето на българо-корейските отношения, които тази година отбелязват 35 години от установяването на дипломатически връзки. Република Корея е 13-ата икономика в света и надежден партньор на ЕС и НАТО – държава, с която споделяме ценности и общи стратегически интереси.

В енергетиката обсъдихме сътрудничеството около изграждането на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“ – проект с ключово значение за енергийната сигурност на България. Подчертахме и възможностите за разширяване на сътрудничеството в ИКТ, автомобилостроене, зелени технологии и иновации.

От икономическа гледна точка, България има амбицията да привлече повече корейски инвестиции, както и да увеличи износа си на традиционно силни продукти – от етерични масла, био храни и вина до софтуерни решения и козметика.

В културно-образователната сфера акцентирахме върху растящия интерес на младите българи към корейския език и култура и върху разширените програми за академичен обмен. Това е мост между нашите народи и инвестиция в бъдещето на двустранните отношения.

България високо цени приятелството с Република Корея и е готова за нови инициативи, които да издигнат нашите отношения на стратегическо ниво.

