Парламентът прие на първо четене промени за ускоряване на работата на Търговския регистър

Годишните финансови отчети ще се обработват в отделен поток, а Агенцията по вписванията ще може временно да увеличи капацитета си

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за Търговския регистър, които предвиждат годишните финансови отчети (ГФО) да бъдат отделени в самостоятелен поток за обработка. Законопроектът е внесен от Янка Тянкова и народни представители от „Прогресивна България“.

Според мотивите на вносителите новият механизъм трябва да облекчи работата на Агенцията по вписванията, като заявленията за годишни финансови отчети, доклади и декларации се обработват отделно и не възпрепятстват разглеждането на други заявления по съответните партиди.

До 1 милион необработени заявления

По данни, представени от председателя на правната комисия Янка Тянкова, до края на септември 2026 г. се очаква броят на неразгледаните заявления за обявяване на годишни финансови отчети да бъде между 900 000 и 1 милион. Според нея предложените промени са насочени към преодоляване на натрупаните затруднения в оперативната работа на Агенцията по вписванията.

Законопроектът предвижда и временно увеличаване на административния капацитет. През следващите две години изпълнителният директор на Агенцията по вписванията ще може да привлича до 30 допълнителни експерти на срочни едногодишни трудови договори, извън утвърдената щатна численост.

Предложенията са приети само на първо четене, което означава, че предстои окончателното им обсъждане и гласуване от Народното събрание.