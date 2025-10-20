Отиде си Магдалена Ташева

На 19 октомври 2025 г. след тежко боледуване си отиде Магдалена Ташева.

Тя е дългогодишен журналист и редактор във вестниците „Пари“, „Монитор“ и „Атака“. Автор е на редица анализи и коментари по теми от обществено-политическия живот. До февруари 2022 г. е водеща на предаването „В окото на бурята“ по телевизия „Алфа“. От 2022 до 2025 г. е журналист на свободна практика със собствен YouTube канал „Отвъд заглавията“. От 2022-ра работи в телевизия „България 24“, където води предаването „Срещу течението“. От 2023 г. до кончината си водеше предаването „Полюси“.

Това предаване беше трибуна, от която българските русофили изразяваха свободно идеите си за традиционни ценности, силна държава и многополюсен свят.

Ташева е член на Централния сбор на ПП АТАКА. Депутат в 42-рото и 43-тото Народно събрание на Република България от ПП Атака. Беше част от гражданския съвет за провеждане на референдум в защита на българския лев.

Магдалена Ташева е родена на 1 март 1953 година в Горна Оряховица. Завършва специалност „Ядрена физика“ във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

