От кухнята на Кремъл: Русия и САЩ се разбраха за…
В разговора с Николай Малинов, генерален секретар на Международното движение на русофилите се обсъжда:
- Изказването на Владимир Путин ня Валдайския форум в Сочи.
- Сблъсъкът в Украйна е за разделяне на сфери на влияние в Европа между Русия, Китай и Америка.
- Ресурси и технлогии в космоса, Арктика и Северния морски път.
- Цените на нефта и газа.
- Украйна на последно място в руско-американскте преговори.
- Доставката на ракети Томахоук за Украйна?
- Двойна игра ли играе Тръп?