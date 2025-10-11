От кухнята на Кремъл: Русия и САЩ се разбраха за…

събота, октомври 11, 2025
В разговора с Николай Малинов, генерален секретар на Международното движение на русофилите се обсъжда:

  1. Изказването на Владимир Путин ня Валдайския форум в Сочи.
  2. Сблъсъкът в Украйна е за разделяне на сфери на влияние в Европа между Русия, Китай и Америка.
  3. Ресурси и технлогии в космоса, Арктика и Северния морски път.
  4. Цените на нефта и газа.
  5. Украйна на последно място в руско-американскте преговори.
  6. Доставката на ракети Томахоук за Украйна?
  7. Двойна игра ли играе Тръп?

