Опростяване на правилата за устойчивост и дължима грижа

Във вторник Парламентът ще приеме споразумение, постигнато с правителствата на ЕС, за опростяване на изискванията за отчитане на устойчивостта и дължимата грижа за компаниите.

Съгласно споразумението, постигнато с държавите членки на 9 декември 2025 г., компаниите в ЕС, които наемат средно 1000 служители и имат нетен годишен оборот над 450 млн. евро, ще бъдат задължени да предоставят отчети за социална и екологична устойчивост. Същото ще важи и за компании извън ЕС, които генерират над 450 млн. евро в ЕС. Предприятията с по-малко от 1000 служители ще имат право да откажат да предоставят информация, която надхвърля изискванията на доброволния стандарт.

Само много големите компании с над 5000 служители и нетен годишен оборот над 1,5 млрд. евро ще бъдат задължени да извършват надлежна проверка, но вече няма да е необходимо да изготвят планове за преход. Съгласно актуализираните правила компаниите ще носят отговорност за щети, причинени от нарушения на задълженията им за надлежна проверка на национално, а не на ниво ЕС, и ще им бъдат налагани по-ниски санкции.

