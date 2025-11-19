Опростени правила и нови цифрови портфейли за предприятията

Европейската комисия представи нов цифров пакет, чрез който европейските предприятия — от заводите до стартиращите предприятия — ще могат да отделят повече време за иновации и разрастване като спестят от административна работа. Инициативата открива възможности за разрастване на дружествата и внедряване на технологии, като същевременно насърчава високите европейски стандарти в областта на основните права, защитата на данните, безопасността и справедливостта.

Пакетът включва рационализиране на правилата за изкуствения интелект (ИИ), киберсигурността и данните, стратегия за Съюза на данните и европейски бизнес портфейл, който ще предложи надружествата единна цифрова самоличност, за да се опрости документацията и да се улесни извършването на стопанска дейност в държавите членки.

Пакетът и предвидените мерки за опростяване се очаква да спестят до 5 милиарда евро административни разходи до 2029 г., а с европейските бизнес портфейли биха могли да се реализират допълнително 150 милиарда евро икономии за предприятията всяка година.

