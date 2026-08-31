Опасността от инвалидност за Ива Михайлова според прокурора в Кочани не е повод за лечение, защото не е животозастрашаващо

По настояване на “Възраждане” още три партии бяха с представители на делото на Ива Михайлова в РСМ, което се проведе днес

Днес в Република Северна Македония (РСМ) се проведе делото на българката Ива Михайлова. На него присъстваха за пореден път народните представители от “Възраждане” – Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев.

“След приключване на заседанието Ива Михайлова зададе въпрос пред присъстващите в залата: Кога ще я пуснат да се лекува? Отговорът на прокурора беше – когато състоянието е животозастрашаващо. Очевидно, това че българката може да остане инвалид не влиза в категорията животозастрашаващо състояние. В залата имаше и представители на “Прогресивна България”, които седмици преди делото поеха ангажимент да поставят въпроса пред европейските институции и да алармират за дискриминация, поради ясно изразеното българско самосъзнание на пострадалата Ива Михайлова. Ние, от “Възраждане”, настояваме да направят това час по-скоро.”, категоричен е председателят на Комисията по политиките за българите извън страната в Народното събрание – Ангел Георгиев, който е народен представител от “Възраждане”.

Припомняме, че след методичните действия на “Възраждане” по случая с Ива Михайлова, днес в съдебната зала присъстваха и други български депутати на насроченото съдебно заседание в Кочани.

Припомняме, че след като ръководената от Ангел Георгиев комисия свика извънредно заседание през август, което беше провалено от управляващото мнозинство на “Прогресивна Българяи”, но поради спешността на случая прерастна в неформална дискусия, майката на пострадалата Ива Михайлова запозна присъствашите депутатите със случая и опасността дъщеря ѝ да остане инвалид заради това, че не е допускана в България за лечение, което не може да ѝ бъде оказано в Македония. Въпреки отсъствието в комисията на представители на управляващата и други партии, системното поставяне на случая, от страна на “Възраждане”, на вниманието им даде резултат. Днес в Кочани присъстваха представители на още три партии, освен тези на “Възраждане”, които са тук на всяко заседание.

“Редно е българските депутати заедно да защитават българщината в Македония и да не се притесняват от истината – че властта в съседната държава е антибългарска и работи системно за насаждане на антибългарска пропаганда и истерия. Тези действия следва да бъдат решително заклеймени. Днес по наше настояване на делото бяха и народни представители на “Прогресивна България”, на ГЕРБ и на ДБ.”, каза още Ангел Георгиев от “Възраждане”.