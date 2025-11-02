Офроуд състезание под патронажа на Атанас Зафиров събра над 1000 зрители в Пролаз

Село Пролаз, община Търговище, се превърна в арена на истински офроуд спектакъл, който завърши с вълнуващ финал, изпълнен с динамика, екипен дух и заслужени награди.

Събитието, организирано от БСП – Търговище под патронажа на вицепремиера и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров, събра над 40 участници и над 1000 зрители от цялата страна. Благодарение на личната ангажираност и подкрепа на Атанас Зафиров, надпреварата се превърна в реалност – съчетание от спорт, адреналин и социално послание за активен начин на живот и отговорно отношение към природата.

Призовете на отличилите се в различните класове бяха връчени от началника на политическия кабинет на председателя на БСП и член на Националния съвет на партията Георги Гогов. В приветствието си той поздрави участниците за смелостта, спортния хъс и майсторството, с които преминаха през предизвикателствата на трасето.

Председателят на Общинския съвет на БСП – Търговище Десислава Петрова благодари на всички състезатели, организатори и доброволци за вложената енергия.

„Това беше повече от спорт – беше емоция, съпреживяване, демонстрация на воля, техника и обединение около каузата за движение, връзка с природата и общност. Благодарим на всички, които бяха част от това!“, допълни тя.

Ключова роля в организацията изигра и председателят на Младежкото обединение в БСП – Търговище Тодор Атанасов, който заедно с местната структура вложи енергия, време и ентусиазъм в подготовката на събитието.

