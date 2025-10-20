понеделник, октомври 20, 2025
Официална позиция на партия Възраждане

 В петък установихме, че има несъответствие между преференциите на двама наши кандидати за общински съветници в Пазарджик.

 Веднага беше заведено дело в административния съд, след което уведомихме ИО и ЦИК. В резултат от нашите действия установените нарушения бяха отстранени с повторно броене.

 За Възраждане е важно справедливостта да възтържествува. Надяваме се, че компетентните органи ще си свършат работа и виновните за тази ситуация ще понесат отговорност, както и да разберем кой има интерес да удари и пренареди нашата листа.

