Официален призив от името на репресираните от Възродителния процес

Ние, представителите на репресираните от Възродителния процес, заявяваме своята категорична подкрепа за евродепутата Илхан Кючюк – единствения български представител от ДПС, вече преименувано на АПС.

В този решителен момент заставаме твърдо зад Илхан Кючюк и рамо до рамо се противопоставяме на опитите за натиск, сплашване и унижение, идващи от олигархични кръгове – символ на задкулисието и политическата безнаказаност.

Като основатели и носители на ценностите, върху които бе създадено ДПС, категорично осъждаме действията на Делян Славчев Пеевски и неговото обкръжение, включително подаването на жалба с цел подигравка и посегателство върху идентичността на наш брат – човек с доказани заслуги към общността, който последователно е отстоявал каузи, права и човешко достойнство.

Това не е атака срещу един човек.

Това е атака срещу ценности, идентичност и свободата на изразяване.

Ние няма да мълчим.

Призоваваме:

– всички демократично мислещи граждани да се противопоставят на репресиите и двойните стандарти;

– институциите да действат безпристрастно и в рамките на закона;

– обществеността да застане в защита на правата, честта и достойнството.

Подкрепяме Илхан Кючюк.

Няма да позволим подмяна, страх и унижение.

Шефкет Юсеин Шефкед

Бахри Муталиб Муталиб

Исмет Исмаил Топалоглу

Керим Кадир Расим

Мюлкиа Руфи Расим

Сезер Исмет Мутлу Адъйаман

Миясе Ибрям Пазъ

Мюмюн Юмер Кьосеюмер

Невзат Карани Юмер

Джелил Ахмед Джелил

Селяттин Салиев Адемов

Бюрхан Неджиб Хайрула

Абдуллах Вели

Осман Исмаил Мустафа

Тевидя Ариф Мехмед

Ерол Саим Рамадан

Хасан Хасан Иб

Facebook

Twitter



Shares