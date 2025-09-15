Общинските съветници от групата „Независими за Пловдив“ внесоха питане за работата на ОП “Паркове и градини” и мерките за осигуряване безопасността на гражданите

Днес в Общински съвет – Пловдив групата „Независими за Пловдив“ внесе официално питане до кмета на града Костадин Димитров, свързано със състоянието на техниката и предприетите мерки за осигуряване безопасността на гражданите от общинското предприятие „Градини и паркове“.

Повод за питането е тежкият инцидент с паднал клон, довел до смърт на гражданин. Според групата това е пореден сигнал за системен управленски провал в поддръжката на зелената система и липсата на адекватна реакция от страна на администрацията.

„Не става дума за природно бедствие, а за предвидим риск, за който има многократни официални доклади още от 2023–2024 г. – предупреждения, които очевидно не са взети предвид,“ заяви Николай Гюров, председател на групата „Независими за Пловдив“.

В питането се поставят конкретни въпроси:

• колко доклада за нуждата от нова техника са подадени и какви мерки са предприети;

• защо предприятието продължава да работи с амортизирани машини на 20–30 години;

• какви средства са заложени в бюджета за закупуване на нова техника и има ли стартирани обществени поръчки;

• колко специалисти са ангажирани с фитосанитарна оценка на дърветата;

• какво е състоянието на камиона, обслужващ Бунарджика;

• колко неизпълнени заповеди за премахване и окастряне на дървесна растителност има към момента;

• какви допълнителни мерки ще предприеме общината за безопасността на гражданите.

„Гражданите на Пловдив имат право на сигурна и поддържана зелена среда. Администрацията дължи конкретни действия, а не поредни оправдания“, допълни Николай Гюров.

