Общинските съветници от групата „Независими за Пловдив“ внесоха питане за работата на ОП “Паркове и градини” и мерките за осигуряване безопасността на гражданите
Днес в Общински съвет – Пловдив групата „Независими за Пловдив“ внесе официално питане до кмета на града Костадин Димитров, свързано със състоянието на техниката и предприетите мерки за осигуряване безопасността на гражданите от общинското предприятие „Градини и паркове“.
Повод за питането е тежкият инцидент с паднал клон, довел до смърт на гражданин. Според групата това е пореден сигнал за системен управленски провал в поддръжката на зелената система и липсата на адекватна реакция от страна на администрацията.
„Не става дума за природно бедствие, а за предвидим риск, за който има многократни официални доклади още от 2023–2024 г. – предупреждения, които очевидно не са взети предвид,“ заяви Николай Гюров, председател на групата „Независими за Пловдив“.
В питането се поставят конкретни въпроси:
• колко доклада за нуждата от нова техника са подадени и какви мерки са предприети;
• защо предприятието продължава да работи с амортизирани машини на 20–30 години;
• какви средства са заложени в бюджета за закупуване на нова техника и има ли стартирани обществени поръчки;
• колко специалисти са ангажирани с фитосанитарна оценка на дърветата;
• какво е състоянието на камиона, обслужващ Бунарджика;
• колко неизпълнени заповеди за премахване и окастряне на дървесна растителност има към момента;
• какви допълнителни мерки ще предприеме общината за безопасността на гражданите.
„Гражданите на Пловдив имат право на сигурна и поддържана зелена среда. Администрацията дължи конкретни действия, а не поредни оправдания“, допълни Николай Гюров.