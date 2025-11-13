Общинските съветници на ИТН са против разширението и поскъпването на зоните за паркиране в София!

На 13 ноември, общинските съветници на „Има Такъв Народ“ НЕ подкрепиха Наредба за изменение и допълнение на „Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община“, поради следните причини:

– вдигането на цената и разширението на обхвата на Синя и Зелена зона не е реформа;

– това няма да разреши проблема с паркирането в София;

– няма да подобри трафика в града;

Преди да бъде направена подобна стъпка, първо трябва да бъде подобрен градският транспорт и да бъде дадена алтернативна възможност – паркинги за гражданите.

Ако целта е хората да бъдат свалени от колите и качени в градския транспорт (както уж искат някои политически партии), това не е валидно за всички жители на града. Не са взети предвид нуждите на хората, чиято работа е свързана с това да ползват автомобил, както и родителите, транспортиращи децата си.

Ние НЕ подкрепяме:

– ограничаването на броя часове в зона и прекалено големия интервал от два часа, за да се ползва отново зоната;

– отпадането на хартиените талони;

– разширението на обхвата на зоните.

Ние, общинските съветници от „Има Такъв Народ“, апелираме колегите от всички партии, както и отговорните институции, да не се правят необмислени и неефективни промени, колкото да се отчете дейност и да се запази ЗДРАВИЯТ РАЗУМ при вземането на решения за бъдещето и благото на града ни!

