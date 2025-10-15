Обществена консултация за държавната помощ за общественото радио- и телевизионно разпространение

Европейската комисия отправи покана за представяне на данни и обяви обществена консултация във връзка с държавната помощ за общественото радио- и ТВ-разпространение.

Извършва се оценка на Съобщението на Комисията относно прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпространение.

Съобщението е преразгледано за последен път през 2009 г. Целта на оценката е да се съберат мненията и опитът на заинтересованите страни, за да се провери дали правилата все още са пригодни и с какви трудности е свързано прилагането и тълкуването на правилата.

Гражданите, бизнесът и организациите могат да предоставят своя принос чрез въпросника за общата обществена консултация, който може да бъде намерен тук. Комисията започва и експертна консултация, насочена към заинтересовани страни с експертен опит в сектора на общественото радио- и телевизионно разпространение.

Крайният срок за участие е 14 януари 2026 г.

Комисията ще анализира отговорите и ще публикува резюме на портала на Комисията „Споделете мнението си“. Въз основа на резултатите от консултациите и вътрешния анализ, Комисията ще публикува работен документ с обобщение на констатациите от оценката.

