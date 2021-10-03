НС на БСП одобри водачите на листи за предстоящите избори
Националният съвет на БСП одобри водачите на листи в 31 избирателни райони и местата на коалиционните партньори, и гражданската квота.
До вторник се провеждат областните съвети, които подреждат пълните листи.
Като последна стъпка предстои Националният съвет да се произнесе по окончателния им вид.
Водачи на листи:
1. Благоевград – Проф. Георги Михайлов
2. Бургас – Петър Кънев
3. Варна – Корнелия Нинова
4. Велико Търново – Явор Божанков
5. Видин – Филип Попов
6. Враца – Александър Симов
7. Габрово – Крум Дончев
8. Добрич – Мая Димитрова
9. Кърджали – Милко Багдасаров
10. Кюстендил – Бойко Клечков
11. Ловеч – Вяра Емилова Йорданова
12. Монтана – Ирена Анастасова
13. Пазарджик – Драгомир Стойнев
14. Перник – Стоян Мирчев
15. Плевен – проф. Румен Гечев
16. Пловдив-град – Кристиан Вигенин
17. Пловдив-област – Веска Ненчева
18. Разград – Елка Неделчева
19. Русе – Крум Зарков
20. Силистра – Атанас Костадинов
21. Сливен – Атанас Зафиров
22. Смолян – Емил Хумчев
23. София – Христо Проданов
24. София – Георги Свиленски
25. София – Корнелия Нинова
26. София-област – Иван Ченчев
27. Стара Загора – Георги Гьоков
28. Търговище – Кольо Милев
29. Хасково – Владимир Маринов
30. Шумен – Иван Иванов
31. Ямбол – Кристиан Вигенин