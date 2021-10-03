НС на БСП одобри водачите на листи за предстоящите избори

Националният съвет на БСП одобри водачите на листи в 31 избирателни райони и местата на коалиционните партньори, и гражданската квота.

До вторник се провеждат областните съвети, които подреждат пълните листи.

Като последна стъпка предстои Националният съвет да се произнесе по окончателния им вид.

Водачи на листи:

1. Благоевград – Проф. Георги Михайлов

2. Бургас – Петър Кънев

3. Варна – Корнелия Нинова

4. Велико Търново – Явор Божанков

5. Видин – Филип Попов

6. Враца – Александър Симов

7. Габрово – Крум Дончев

8. Добрич – Мая Димитрова

9. Кърджали – Милко Багдасаров

10. Кюстендил – Бойко Клечков

11. Ловеч – Вяра Емилова Йорданова

12. Монтана – Ирена Анастасова

13. Пазарджик – Драгомир Стойнев

14. Перник – Стоян Мирчев

15. Плевен – проф. Румен Гечев

16. Пловдив-град – Кристиан Вигенин

17. Пловдив-област – Веска Ненчева

18. Разград – Елка Неделчева

19. Русе – Крум Зарков

20. Силистра – Атанас Костадинов

21. Сливен – Атанас Зафиров

22. Смолян – Емил Хумчев

23. София – Христо Проданов

24. София – Георги Свиленски

25. София – Корнелия Нинова

26. София-област – Иван Ченчев

27. Стара Загора – Георги Гьоков

28. Търговище – Кольо Милев

29. Хасково – Владимир Маринов

30. Шумен – Иван Иванов

31. Ямбол – Кристиан Вигенин