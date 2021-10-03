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Политика 

НС на БСП одобри водачите на листи за предстоящите избори

Недялко Тенев

Националният съвет на БСП одобри водачите на листи в 31 избирателни райони и местата на коалиционните партньори, и гражданската квота.

До вторник се провеждат областните съвети, които подреждат пълните листи.

Като последна стъпка предстои Националният съвет да се произнесе по окончателния им вид.

Водачи на листи:

1. Благоевград – Проф. Георги Михайлов  

2. Бургас – Петър Кънев  

3. Варна – Корнелия Нинова  

4. Велико Търново – Явор Божанков

5. Видин – Филип Попов   

6. Враца – Александър Симов  

7. Габрово – Крум Дончев  

8. Добрич – Мая Димитрова  

9. Кърджали – Милко Багдасаров  

10. Кюстендил – Бойко Клечков  

11. Ловеч – Вяра Емилова Йорданова  

12. Монтана – Ирена Анастасова  

13. Пазарджик – Драгомир Стойнев  

14. Перник – Стоян Мирчев  

15. Плевен – проф. Румен Гечев  

16. Пловдив-град – Кристиан Вигенин 

 17. Пловдив-област – Веска Ненчева  

18. Разград – Елка Неделчева 

 19. Русе – Крум Зарков 

20. Силистра – Атанас Костадинов  

21. Сливен – Атанас Зафиров 

 22. Смолян – Емил Хумчев 

 23. София – Христо Проданов  

24. София – Георги Свиленски  

25. София – Корнелия Нинова  

26. София-област – Иван Ченчев  

27. Стара Загора – Георги Гьоков  

28. Търговище – Кольо Милев  

29. Хасково – Владимир Маринов  

30. Шумен – Иван Иванов  

31. Ямбол – Кристиан Вигенин

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