Нови развития относно сезонната промяна на часа

Членовете на ЕП ще разпитат Комисията и Съвета за причините, поради които не отговарят на призива на гражданите за прекратяване на сезонната смяна.

През март 2019 г. Европейският парламент гласува за спиране на практиката за преминаване към лятно и зимно часово време с един час през пролетта и есента до 2021 г. Членовете на ЕП реагираха на резултатите от публична консултация на Европейската комисия, в която участваха 4,6 милиона души, като 84 % от отговорилите се обявиха в подкрепа на прекратяването на тази практика.

Въпреки това, последвалото законодателно предложение за координирано прекратяване на тази практика, за предотвратяване на смущения във вътрешния пазар и насърчаване на благосъстоянието на гражданите, не срещна същата амбиция в Съвета на ЕС, който – въпреки шест години обсъждания, все още не е изразил собствена съвместна позиция.

В пленарния дебат в четвъртък се очаква членовете на ЕП да поискат от Комисията и Датското председателство на ЕС да очертаят основните пречки, които възпрепятстват напредъка на този доклад в законодателния процес, и да посочат какви мерки възнамеряват да предприемат, за да излязат от задънената улица.

