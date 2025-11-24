Нови предложения за опростяване на цифровото законодателство

Дебатът във вторник следобед между членовете на ЕП и Комисията ще бъде първият в Парламента по новия „цифров омнибус“ за опростяване на цифровите правила на ЕС.

Законодателният пакет, предложен на 19 ноември 2025 г. от Европейската комисия, има за цел да преразгледа съществуващата рамка на ЕС за изкуствен интелект, киберсигурност и защита на данните с цел опростяване. Членовете на ЕП ще обсъдят възможностите и рисковете, свързани с опростяването – по-малко тежест за предприятията, повишена конкурентоспособност, срещу евентуално олекотена рамка за защита на данните и потребителите. Членовете на ЕП ще работят като съзаконодатели по пакета заедно със Съвета на министрите на ЕС.

