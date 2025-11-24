понеделник, ноември 24, 2025
Нови предложения за опростяване на цифровото законодателство

Дебатът във вторник следобед между членовете на ЕП и Комисията ще бъде първият в Парламента по новия „цифров омнибус“ за опростяване на цифровите правила на ЕС.

Законодателният пакет, предложен на 19 ноември 2025 г. от Европейската комисия, има за цел да преразгледа съществуващата рамка на ЕС за изкуствен интелект, киберсигурност и защита на данните с цел опростяване. Членовете на ЕП ще обсъдят възможностите и рисковете, свързани с опростяването – по-малко тежест за предприятията, повишена конкурентоспособност, срещу евентуално олекотена рамка за защита на данните и потребителите. Членовете на ЕП ще работят като съзаконодатели по пакета заедно със Съвета на министрите на ЕС.

