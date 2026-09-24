Нови данъчни промени от 2027 г.: данък върху свръхпечалбите и по-големи облекчения за семейства с деца

Министерството на финансите предлага облагане на свръхпечалбите в шест групи предприятия, ново облекчение за разходи за деца, по-висок праг за регистрация по ДДС и поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите

Облагане на свръхпечалбите на определени компании, значително увеличение на данъчните облекчения за семейства с деца и нова отстъпка за разходи за образование, здраве и спорт са сред мерките в годишния пакет от данъчни промени, изготвен от Министерството на финансите за 2027 г.

Предвиждат се още по-висок праг за задължителна регистрация по ДДС, акциз за мощни автомобили, въвеждане на електронно фактуриране и поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите.

33% данък върху свръхпечалбата над определения праг

Правителството на „Прогресивна България“ планира от 2027 г. да въведе облагане на свръхпечалбите на шест групи предприятия – банки, застрахователи, телекомуникационни компании, обменни бюра, фирми за бързи кредити и търговци със стопанска дейност, които имат най-малко пет обекта.

Според представената информация тези сектори формират около 60% от свръхпечалбата в икономиката.

Производствените предприятия, транспортът и селското стопанство няма да бъдат засегнати от новото облагане.

За определяне на свръхпечалбата ще се използва периодът 2020–2025 г., като всяко дружество ще има собствена референтна стойност на базата на финансовата си история.

Ако печалбата е нараснала с до 20% спрямо референтната стойност, допълнителен данък няма да се дължи. При по-голямо увеличение разликата над този праг ще бъде облагана със ставка от 33%.

За 2027 г. се предвижда 90% от дължимия данък да бъде внесен авансово. Именно този ресурс трябва да бъде използван за финансиране на увеличените данъчни облекчения за семействата с деца.

По-големи данъчни облекчения за деца

Министерството на финансите предлага увеличение на сумите, с които родителите могат да намалят годишната си данъчна основа.

За едно дете размерът се увеличава от 6000 лева на 5000 евро, за две деца – от 12 000 лева на 8000 евро, а за три и повече деца – от 18 000 лева на 11 000 евро.

При дете с увреждане облекчението се предлага да достигне 10 000 евро, вместо досегашните 12 000 лева.

Ново облекчение за образование, спорт и други занимания

За първи път се предлага и данъчно облекчение за детско развитие. То ще обхваща разходи като такси за танци, образователни курсове, спорт и други дейности.

Предвидените размери са 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три или повече деца.

Документите за направените разходи няма да се прилагат към годишната данъчна декларация, но родителите ще трябва да разполагат с тях при евентуална проверка от НАП.

Според предложението мярката трябва едновременно да подпомогне работещите родители и да насърчи изсветляването на част от икономиката при услуги, за които в момента невинаги се издават документи.

Прагът за регистрация по ДДС се вдига на 75 000 евро

Предвижда се прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен от 51 130 евро на 75 000 евро.

Целта е да се намали административната и финансовата тежест за микро-, малките и стартиращите предприятия и да се създаде по-благоприятна среда за бизнесите с относително малък оборот.

Акциз за автомобили с мощност над 250 киловата

Друга предложена промяна е въвеждането на акциз за автомобили с мощност над 250 kW. От него ще бъдат освободени линейки, пожарни автомобили и други превозни средства със специално предназначение.

Акцизът ще се заплаща при първа регистрация или внос.

За нов автомобил базовата ставка ще бъде 10 000 евро плюс 10 евро за всеки киловат над 250 kW. За употребяваните автомобили се предвиждат 5000 евро плюс 8 евро за всеки киловат над 250 kW.

Електронното фактуриране трябва да заработи през 2028 г.

Пакетът включва и задължително електронно фактуриране за местните доставки.

Законодателните промени се предвижда да бъдат приети сега, но системата трябва да започне да функционира реално от 2028 г.

За целта НАП трябва да изгради информационна платформа, чрез която издадените фактури да бъдат проверявани, а получателят да потвърждава, че съответната сделка действително е извършена.

Данъчните оценки на имотите трябва да се увеличат със 100% за три години

Предвижда се и поетапно увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти, които служат като основа при определянето на данъка върху недвижимите имоти и други местни данъци.

Предложението е за увеличение с 30% през 2027 г., 35% през 2028 г. и още 35% през 2029 г., или общо 100% за трите години.

Новите оценки няма да се използват при изчисляването на такса битови отпадъци.