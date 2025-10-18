Николай Нанков: Глоби за близо 1,2 млн. лв. са наложени на претоварени тирове само за два дни

Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни.

От 15 октомври започна поетапното активиране на т.нар. кантари – вградени в асфалта сензори, които претеглят тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и в реално време подават информация в Националното ТОЛ управление. Една изключително важна функция на модерната тол система, която изградихме в третия кабинет на Бойко Борисов и която незнайно защо дълги години не беше пускана от служебните и редовни правителства след нас.

Както се казва – “авантата” за тировете свърши. Санкционирането на нарушителите е важна стъпка в борбата с пътно-транспортния травматизъм – защото претоварените тирове са изключително рискови участници в движението. Спирането им е важно и за съхраняване на пътната настилка. Тя е проектирана за определена носимоспособност и използването й от претоварени тирове я деформира – всички сме виждали “коловозите” в асфалта.

На 15 октомври са издадени 297 електронни фиша на нарушители, а на 16 октомври – 147, сочат данни на Националното тол управление. Според правилата нарушителите имат 14 дни, в които могат да платят компесаторни такса от 1200 лева, за да бъде анулиран електронният фиш. Ако не го направят, им се налага глоба или имуществена санкция от 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при всяко следващо.

Поздравявам новия екип на Националното ТОЛ управление за последователните усилия в прилагането на контрола и санкционирането на нарушителите. Гражданите очакват от нас работещи решения и с общи усилия ги въвеждаме.

