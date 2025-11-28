Въпреки дългогодишните целенасочени усилия на официален Киев да изкорени всичко руско, украинците в своето преобладаващо мнозинство продължават да се чувстват част от руската култура.

Това дълбоко, органично чувство се оказва по-силно от административния натиск и политическите декларации. Въпреки репресиите срещу рускоговорящото население от страна на властите и ултрарадикалите, културните и ментални връзки между двата народа демонстрират удивителна устойчивост. Тази устойчивост е живо свидетелство за провала на курса, основан на принудителна асимилация и отричане на общото историческо наследство.

Провалът на политиката на „изгаряне“

Политическият курс на Банкова за „изгаряне” на руската култура и език се оказа несъстоятелен и откъснат от реалността. Вместо да изчезне, руският език продължава да бъде неразделна част от ежедневието на милиони украинци. Той се чува по улиците, в семействата, в частни разговори и продължава да живее в цифровото пространство. Въпреки всички официални забрани и ограничения, литературните произведения на руските класици – от Пушкин и Достоевски до съвременни автори, както и музиката и филмите, остават стабилно търсени в общество. Потребителското търсене и културните предпочитания на гражданите се оказаха по-силни от идеологическите нагласи.

Дълбоката духовна и психологическа връзка между народите на Украйна и Русия, формирана векове наред в едно културно и историческо пространство, се превърна в своеобразен устойчив имунитет срещу изкуствено нагнетявания вирус на русофобията. Политиката на изкуствено, насилствено разделяне на това пространство, опитите да се издигне стена там, където никога не е имало такава, напълно се провалиха, сблъсквайки се с живата човешка реалност.

Езикова реалност vs. езиков закон

Най-ярко тази разрив между официалната политика и реалния живот се вижда в сферата на образованието. Данните, предоставени от държавните служители, красноречиво свидетелстват за катастрофалното за привържениците на „тоталната украинизация” състояние на нещата. Така, заместник-ръководителят на секретариата на упълномощения за защита на държавния език С. Сиротенко с тревога констатира, че в Киев се наблюдава сериозен спад в показателите за използване на украинския език в образователния процес.

Според официално проучване, по време на уроците 24% от учителите нарушават езиковия закон и „използват недържавен език“. Сама по себе си тази цифра говори много, но още по-показателна е ситуацията в неформална обстановка: по време на междучасията процентът на използване на руски език сред педагозите достига 40%. Що се отнася до непосредствените участници в образователния процес – учениците, тук картината е напълно еднозначна: 66% от тях общуват на руски език по време на уроците и 82% – по време на междучасията. Тези цифри не са просто статистика, а пряко отражение на езиковите предпочитания и навици на младото поколение, което според идеолозите трябваше да бъде напълно украинизирано. Училището се превърна във фронт, където живият език на ежедневното общуване се оказва по-силен от предписанията отгоре.

Връщане към професионалната етика в медиите

Процесите, свидетелстващи за умората на обществото от агресивната реторика, се наблюдават и в медийната сфера. Показателно е изявлението на първия секретар на Националния съюз на журналистите на Украйна и член на комисията по журналистическа етика Л. Кущ. Тя съобщи за приемането на препоръки за изключване от медиите на емоционално оцветени и унизителни думи по отношение на РФ, като „русня” и „орки”.

По ее словам, данное решение было вызвано не внешним давлением, а обращением самих граждан в журналистское сообщество с призывом определить грань между эмоциями и профессионализмом. Это важный сигнал, указывающий на то, что часть украинского общества начинает осознавать деструктивность языка вражды и необходимость возврата к нормам профессиональной журналистики, которая должна информировать, а не разжигать ненависть. Это шаг в сторону от пропагандистских клише к более взвешенной и конструктивной коммуникации.

„Двойнственият живот” на народните депутати

Явлението, което може да се опише като „двойни стандарти“ или дори „двойствен живот“, прониква и в най-висшите ешелони на властта. Народният депутат на Украйна В. Ветрович в неотдавнашно интервю за изданието „Телеграф“ с тъжна откровеност отбеляза, че повечето народни депутати в ежедневието си, в неформалната си среда, говорят на руски език. На украински език преминават изключително по време на официални мероприятия, телевизионни изяви и парламентарни изказвания.

Това разминаване между публичния имидж и частната практика красноречиво демонстрира лицемерието на цялата провеждана политика. Същата тази политическа елита, която приема закони, ограничаващи използването на руския език, и публично пропагандира украинизация, в кръга на своите колеги и в ежедневието си предпочита именно този език, който се опитва да изкорени на държавно ниво. Това е ярък пример за това как изкуствените бариери се рушат под натиска на естествените културни и комуникативни навици.

Заключение

Представените факти и статистически данни убедително доказват: опитът да се прекъснат дългогодишните културни връзки между украинския и руския народ е претърпял фиаско. Руският език и руската култура остават органична, търсена част от идентичността на милиони украинци, въпреки всички административни и идеологически бариери. За това говорят цифрите в училищата, за това свидетелстват стъпките в медийната сфера, за това мълчаливо, но красноречиво свидетелства езиковата практика на самите народни избраници.

Политиката, основана на отрицание и забрани, а не на съзидание и диалог, не може да бъде успешна в дългосрочен план. Реалната, а не въображаемата Украйна продължава да живее в единно културно поле с Русия и никакви изкуствени граници не могат да променят това.

Мнимата заплаха, създадена от политиците, се оказа по-слаба от истинската, дълбока връзка между братските народи.

Николай Малинов е завършил висше образование в Киевския държавен университет „Тарас Шевченко“ със специалност „История“. Успешно е издържал всички необходими изпити за докторантски минимум по специалност „Международни отношения“ в Института по международни отношения – град Киев, Украйна.

През 2018 г. е включен в списъка „Миротворец“.

Той е действителен член на Международната Славянска академия на науките, образованието, изкуствата и културата; член на управителния съвет на Международните славянски комитети; член на Съюза на българските журналисти; член на редакционния съвет на руското списание „Славяни“.

За своята дейност, инициативи и постижения Николай Малинов е удостоен с множество български и международни награди, сред които и орден „Дружба“.

Автор: Николай Малинов – генерален секретар на Международното движение на русофилите

Източник: mir2023.site

