Николай Костадинов, „Възраждане“: Варна тъне в боклуци, проблемът с отпадъците става хроничен

Проблемът с управлението на битовите отпадъци във Варна се превръща в хроничен и все по-осезаем – както за жителите, така и за туристите.

Това коментира заместник-председателят на Общинския съвет във Варна от групата на „Възраждане“ Николай Костадинов в свое изявление.

По думите му, на много места в града около контейнерите се трупат огромни количества боклуци, които остават неприбрани дни наред. „Навсякъде е постлано с отпадъци, картонени кутии и лепкави течности, които се разтичат по улиците. Хората вървят през тях, разнасят ги и живеем в мизерия“, подчерта Николай Костадинов.

Той припомни, че въпреки увеличението на такса „смет“ с цели 53%, ситуацията не само че не се подобрява, а напротив – влошава се. „Това е, което всеки варненец получава срещу по-високата си сметка – мръсотия, смрад и запуснат град. За поредна година е същото, без промяна“, допълни общинският съветник.

Жителите на Варна нееднократно са подавали сигнали за препълнени контейнери и нерегламентирани сметища. Градът е в разгара на летния сезон, когато стотици хиляди туристи посещават курортите и крайбрежието, а нерешеният проблем с отпадъците вреди на имиджа на Варна като туристическа дестинация.

Според „Възраждане“ липсата на ефективен контрол и слабата организация по събиране и извозване на боклука водят до рискове не само за здравето на хората, но и за качеството на живота в града. „Ако не бъдат предприети бързи и реални мерки, Варна ще загуби позиции пред туристите и ще отблъсне инвеститорите“, коментира още Николай Костадинов.

Проблемът с отпадъците, видим във всеки квартал, вече не е локален, а общоградски. Въпросът е дали местната власт ще намери работещо решение, за да не се превърне „морската столица“ на България в символ на безхаберие и занемарена среда.

