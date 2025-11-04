Николай Гюров: За девет месеца през 2025 г. Община Пловдив е изхарчила повече средства за външни услуги, отколкото за цялата 2024 година

Данните от отчетите за изпълнението на бюджета на Община Пловдив разкриват тревожна тенденция – само за първите девет месеца на 2025 г. са изразходвани 52 милиона лева за външни услуги, при положение че за цялата 2024 г. отчетените разходи по това перо са 51 милиона лева.

Това означава, че още към края на третото тримесечие на текущата година общината вече е надминала целогодишното ниво на миналогодишните разходи, въпреки че първоначално за 2024 г. бяха планирани 63 млн. лв., а реално изразходвани – значително по-малко.

Тенденцията показва рязко нарастване на зависимостта на общинската администрация от външни изпълнители, консултанти и фирми, вместо използване на собствения административен капацитет.

Това поставя сериозни въпроси за ефективността на управлението на публичните средства, финансовата устойчивост на бюджета и реалната роля на общинската администрация като основен изпълнител на обществените дейности.

В тази връзка Николай Гюров, председател на групата “Независими за Пловдив”, изисква от общинското ръководство да обясни причините за значителния ръст на разходите през 2025 г. спрямо 2024 г, да предостави разбивка по дейности и да уточни какъв дял от разходите е направен след обществени поръчки и какъв – чрез директни възлагания.

Според Гюров трябва да се направи анализ дали има дейности, които могат да се извършват от общинската администрация със собствени ресурси, без нужда от външни фирми.

“Гражданите на Пловдив имат право да знаят как и защо се харчат все повече публични средства, докато общинската администрация би трябвало да бъде основният носител на експертиза и отговорност, а не посредник между бюджета и частни фирми”, допълни той.

Facebook

Twitter



Shares