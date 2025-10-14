Николай Гюров: Старият град не е място за неясни практики – питане за тротоарното право на „Конюшните на царя“
Общинският съветник от групата „Независими за Пловдив“ Николай Гюров внесе официално питане до кмета на Община Пловдив Костадин Димитров относно ползването на общинска площ пред заведението „Конюшните на царя“ в Стария град.
Обектът, разположен в една от най-емблематичните части на Пловдив, се намира върху имот – общинска собственост с площ около 50 кв. метра, който е част от археологически паметник на културата. Това му придава особен статут и изисква стриктно спазване на нормативните изисквания при всяка намеса в пространството.
„Всяко поставяне на маси, чадъри, подиуми или рекламни елементи може да окаже пряко въздействие върху културните и археологическите ценности на Стария град. Необходимо е пълна прозрачност и контрол при ползването на такива терени“, посочва Гюров.
В питането си общинският съветник изисква информация по няколко конкретни въпроса:
Има ли одобрена схема за поставяне на маси към заведението „Конюшните на царя“;
Издадено ли е разрешение за тротоарно право и за какъв срок;
Заплаща ли се дължимата такса за ползване на общинската площ и има ли просрочени задължения за последните пет години;
Извършвани ли са проверки от страна на общинските органи относно спазването на изискванията и установявани ли са нарушения.
„Старият град е сърцето на културното наследство на Пловдив. Не става дума просто за маси и чадъри, а за отношението ни към културното ни минало. Отговорността за опазването му е обща и изисква прозрачност и последователност“, допълни Гюров.