четвъртък, октомври 9, 2025
Последни:
Политика

Николай Денков: Законът за предучилищното и училищното образование няма нужда от политизиране

Редактор

Последното, от което имаше нужда Законът за предучилищното и училищното образование, е политизиране на решенията в него.

Управляващите и патерицата им Възраждане обаче не само политизираха дебата в парламента, но и подчиниха на партийни и откровено фалшиви аргументи ключови точки от законопроекта. Включително най-обсъжданата и най-зле мотивираната част, която раздели хората на две – въвеждането на предмета религия.

Но въпреки това ЗПУО мина на първо четене, включително без особено внимание към ролята на изкуствения интелект.

Здравият разум трябва да се върне спешно на второто четене, защото става въпрос за бъдещето на децата ни – и за най-неадекватните политици то трябва да е по-важно от всякакви други интереси и зависимости.

Интересно от мрежата

Вижте още

Димо Дренчев към властта: Заповядайте в МБАЛ „Рахила Ангелова“ – най-добрият тест дали ще оцелеете в здравната система

Редактор

Георги Георгиев: Късогледата политика на Община Варна обрича спорта на хаос

Редактор

Тони Стойчева: Пеевски се опитва да изземе властта насилствено

Редактор

Pin It on Pinterest