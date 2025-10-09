Николай Денков: Законът за предучилищното и училищното образование няма нужда от политизиране

Последното, от което имаше нужда Законът за предучилищното и училищното образование, е политизиране на решенията в него.

Управляващите и патерицата им Възраждане обаче не само политизираха дебата в парламента, но и подчиниха на партийни и откровено фалшиви аргументи ключови точки от законопроекта. Включително най-обсъжданата и най-зле мотивираната част, която раздели хората на две – въвеждането на предмета религия.

Но въпреки това ЗПУО мина на първо четене, включително без особено внимание към ролята на изкуствения интелект.

Здравият разум трябва да се върне спешно на второто четене, защото става въпрос за бъдещето на децата ни – и за най-неадекватните политици то трябва да е по-важно от всякакви други интереси и зависимости.

