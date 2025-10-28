Николай Денков: За издръжката на завладяната ни съдебна система плащаме най-скъпо в ЕС

Близо 20% ръст в заплатите и общо 1 млрд. евро от нашите данъци са поискали магистратите и служителите в съдебната власт в бюджета за 2026 година.

Докато България пропада обратно към дъното на класациите за върховенство на правото.

Благо Коцев повече от 3 месеца лежи в ареста по непроверени показания на компрометирани свидетели. Само защото е кмет на опозицията. Вчера стана ясно, че разследването е приключило и делото влиза в съда – с нови, различни обвинения от началните. Но по показанията на същите свидетели. Не бяха ли достатъчни още преди месеци тези показания?

За издръжката на завладяната ни съдебна система всички вече плащаме по-скъпо, отколкото във всяка друга държава в Европейския съюз. А последствията от „правосъдието“ на Диктатурата, която репресира, отнема бизнеси и съсипва животи, не се измерват само с пари.

Няма логика МФ да одобри искания бюджет за съдебната власт, който и икономистите определят като прекалено раздут. Дали отново ще водим тежки дебати в парламента заради познатите мотиви и интереси на кабинета „Магнитски“, ще разберем скоро.

