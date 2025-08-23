Николай Денков: За безводието има доклад, има решение, но те започват отначало – извънредното заседание е пример за протакане и симулиране на дейност

Преди години се виждаше, че много крадат, но поне изглеждаше, че вършат работа. Тогава опозиция нямаше.

Сега некадърността на същите управляващи боде очите и създава още по-големи проблеми.

За безводието има доклад, има решение, но те започват отначало – днешното извънредно заседание е пример за протакане и симулиране на дейност.

Същото се случва с Националната детска болница. С помощта на Обществения съвет, създаден по времето на нашия кабинет, имаме одобрена структура за преместване на клиники, част от други болници. Тя беше разработена след подробен анализ с международни консултанти. Неясно защо, сега Министерството на здравеопазването се връща в изходна позиция – с нов доклад, който променя важни елементи, вкл. списъка с клиники, и естествено, предизвиква остри реакции и въпроси от Обществения съвет.

Вместо да бавят допълнително работата по болницата, управляващите трябва да стъпят на вече изработения доклад и да планират преместването на клиниките, без да пострада грижата за децата в нито един момент.

