Николай Денков: Училището е мястото, в което се случва магията на предаването на знания

По повод 15 септември той посети 75 ОУ „Тодор Каблешков“ в столичния квартал „Факултета“ и поздрави ученици, учители и родители

Николай Денков посети 75 ОУ „Тодор Каблешков“ в столичния квартал „Факултета“ по повод началото на новата учебна година.

„Училището е мястото, в което се случва магията на предаване на знанията. Натрупани през столетия – но трябва да се предадат само за няколко години“, посочи Денков в посланието си за 15 септември.

Той подчерта значението на училището за подготовката на младите хора за предизвикателствата, които ги очакват след завършването им.

„Децата влизат през вратата на училището, а когато излязат от нея, ги посреща големият живот. И как ще се справят с него зависи до голяма степен от това, което ще се случи в училище“, заяви Денков.

Над 700 деца учат в 75 ОУ „Тодор Каблешков“

По време на посещението си Николай Денков се срещна с директора и учителския екип на училището, както и с гости, присъстващи на празника за началото на учебната година.

В 75 ОУ „Тодор Каблешков“ се обучават над 700 деца, като по думите на Денков има и още желаещи да бъдат записани в учебното заведение.

Той определи усилията на ръководството и преподавателите като положителен пример за българското образование.

По повод първия учебен ден Денков пожела на учениците, преподавателите и родителите в страната успех и изрази надежда образованието да помогне на младите хора да намерят своето място и реализация в живота.